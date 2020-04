Drie weken werken en eenrichtingsverkeer in Burgemeester Pussemierstraat Joeri Seymortier

26 april 2020

10u25 0 Eeklo Op maandag 27 april starten werken in de Burgemeester Pussemierstraat in Eeklo. De werken zullen drie weken duren.

De Burgemeester Pussemierstraat is de straat naar de stedelijke sporthal van Eeklo. Aannemer Suelga gaat er nutswerken uitvoeren. “Tijdens de volledige duur van de werken zal in de Burgemeester Lionel Pussemierstraat eenrichtingsverkeer ingevoerd worden, en dat tussen het Van Dammepad en de Roze”, zegt schepen Christophe De Waele (Open Vld). “Het verkeer zal vanuit de Oostveldstraat richting Roze kunnen rijden. Een omleiding wordt voorzien via Kerkesteestraat, Sportlaan en de Oostveldstraat. Fietsers hebben doorgang in beide richtingen. In de richting vanuit Oostveldstraat richting Roze zullen de fietsers ter hoogte van de werfzone tussen het gemotoriseerd verkeer gebracht worden. De werf kan doorgaan in deze coronatijden. Er zal uiteraard rekening gehouden worden met de basisregels op vlak van hygiëne en social distancing.”