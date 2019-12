Drie keer feest bij juwelier De Maere: zaak bestaat 120 jaar, Peter 30 jaar aan de slag, en 20 jaar eigen collecties Derde generatie juwelier-ontwerpers gebeten door creativiteit Joeri Seymortier

05 december 2019

10u06 0 Eeklo Juwelier Peter De Maere uit de Stationsstraat in Eeklo viert feest. Drie keer feest, zelfs. De familiezaak werd 120 jaar geleden opgericht, Peter De Maere nam de zaak dertig jaar geleden over, en het is ondertussen ook 20 jaar dat de creatieveling eigen collecties juwelen op de markt brengt. “Ik wil juwelen maken die generaties lang kunnen doorgegeven worden”, klinkt het.

Peter De Maere en zijn echtgenote Inge doen nog elke ochtend met plezier de deuren van hun juwelenzaak in de Stationsstraat in Eeklo open. “Ik ben ondertussen de derde generatie ontwerper-juwelier in de familie in Eeklo”, doet Peter De Maere zijn verhaal. “Ik ben trots dat ik het werk van mijn grootvader Hector en mijn vader Julien kan verder zetten. Al toen ik een kind was, was ik bezig met alles wat schoonheid en kunst was. Mijn ouders namen me vaak mee naar tentoonstellingen, waar ik de liefde voor kunst meekreeg. Het was daar dat mijn vader mij ook wees op de details die een kunstwerk af maken. Die drang naar perfectie voelde ik ook toen ik thuis in het atelier mee werkte: vader stuurde me ontelbare keren terug naar de werkbank om nog mooier en perfecter af te werken.”

Harde leerschool

Het was een harde leerschool ten huize De Maere, maar net die opleiding heeft Peter gemaakt tot de creatieve juwelenkunstenaar die hij vandaag geworden is. Sinds het millenniumjaar 2000 pakt hij ook ieder jaar opnieuw uit met een zelf gecreëerde collectie met een ring, een halsketting, een hanger, oorstekers en armband. “Ik probeer in mijn collecties veel eigen emoties te leggen”, vertelt Peter. “Maandenlang werk ik aan schetsen en voorbereidingen, vooraleer ik in het atelier met goud en diamant aan de slag ga. Het is een uitdaging om telkens opnieuw van een blanco blad te beginnen, een juwelenlijn te ontwerpen, en die vervolgens uit te voeren. De overgang maken van ring naar armband, naar ketting, naar oorstekers en hanger is altijd verrassend. Maar die zoektocht naar een perfecte harmonie is mijn doel.”

Vader stuurde me ontelbare keren terug naar de werkbank om nog mooier en perfecter af te werken.” Juwelier Peter De Maere

De zaak viert nu een driedubbel jubileum. Om dat te vieren pakt Peter De Maere uit met wat ‘Collectie Nummer 25’ heet. “Deze collectie is een beetje de handtekening van de meester”, zegt Peter trots. “Deze ‘Collectie nummer 25’ moet er één zijn die door de jaren heen kan gedragen worden, en tijdloos blijft. Ze werd gemaakt in geel, wit, roze en bicolor goud. Los van mijn jaarlijkse nieuwe collecties, vind ik het ook uitdagend om juwelen te ontwerpen die bij de persoonlijkheid van de klant passen. Die persoonlijke ontwerpen komen altijd tot stand na een goed gesprek met de klant. Ik probeer mij zo goed als mogelijk in te leven in de emoties. Eigenlijk maak ik juwelen die generaties lang moeten kunnen doorgegeven worden.”

De juwelen van De Maere dragen het HIB-label, wat betekent dat ze handgemaakt zijn in eigen atelier. Info: www.juwelier-demaere.be.