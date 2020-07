Drastisch: Eeklo annuleert alle publieke evenementen tot eind oktober Joeri Seymortier

30 juli 2020

14u55 7 Eeklo Eeklo neemt een drastische maatregel in de strijd tegen het coronavirus. Tot eind oktober worden alle publieke evenementen geschrapt.

Optredens of buurtfeesten? De komende drie maanden zullen ze in ieder geval niet in Eeklo plaats vinden. “Het schepencollege heeft beslist om alle geplande publiek toegankelijke evenementen te schrappen en geen nieuwe aanvragen voor evenementen meer toe te laten tot en met eind oktober”, zegt burgemeester Luc Vandevelde (SMS). “Er zullen geen optredens, buurtfeesten of andere publiek toegankelijke evenementen mogen plaatsvinden op het grondgebied van onze stad. We nemen die beslissing als maatregel om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De gezondheidscrisis is nog altijd niet bestreden, en de virologen adviseren om zo weinig mogelijk contacten te hebben.”

Twee besmettingen

Ook voor het dragen van mondmaskers is Eeklo de strengste stad in het Meetjesland. Mondmaskers zijn verplicht in alle centrumstraten waar het ook betalend parkeren is. De voorbije zeven dagen waren er in Eeklo twee nieuwe besmettingen. De risicofactor van Eeklo is momenteel negen, en dat ligt nog ver onder de alarmfase van twintig.