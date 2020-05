Donderdagmarkt verhuist vanaf volgende week tijdelijk naar parking Sportpark Joeri Seymortier

20 mei 2020

18u32 50 Eeklo De donderdagmarkt van Eeklo herstart op donderdag 28 mei, maar doet dit op de parking van het Sportpark in de Burgemeester Pussemierstraat.

De markt mag maar vijftig marktkramen tellen, dus er werd wat geschrapt. De markt start volgende week om 7.30 uur en eindigt om 12.30 uur. Na 12 uur worden er geen nieuwe bezoekers meer toegelaten. De stad roept op om met de fiets naar de markt te komen. “De markt vindt tijdelijk plaats op de parking aan het Sportpark”, zegt schepen Ann Van den Driessche (Open Vld). “Er kan dus niet geparkeerd worden op de volledige parking aan het Sportpark. Er is voor onze markt een aparte ingang en uitgang. Er mogen maximum 300 bezoekers tegelijk op de markt. Er mag slechts in één richting gewandeld worden, en er wordt niet gegeten of gedronken op de markt. Marktkramers dragen een mondmasker. We raden alle marktbezoekers aan dit ook te doen.”