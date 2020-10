Dit weekend geen Kaaifeesten, maar dekenij gaat wel de baan op: “Zieken in de wijk krijgen fruitmand cadeau” Joeri Seymortier

03 oktober 2020

11u49 0 Eeklo Eeklo moet het dit weekend zonder de Kaaifeesten stellen. De dekenij van ’t Kaaiken gaat wel de baan op om de zieken van de wijk te bezoeken.

Dit jaar geen optredens van Willy Sommers en co, en ook geen ‘grootste rommelmarkt van Vlaanderen’ op ’t Kaaiken in Eeklo. De dekenij is vooral gekend van de Kaaifeesten, maar eigenlijk is de buurtwerking het belangrijkste onderdeel van de werking. Dat is ook waar dit jaar het accent op gelegd wordt. “De Kaaifeesten kunnen net zoals heel wat andere evenementen niet doorgaan”, zegt Dirk Mussche. “Eén traditie konden wij ondanks alles dit jaar toch in ere houden: het bezoek aan de zieken in onze wijk. Dit jaar moet dat natuurlijk ook volgens de opgelegde veiligheidsmaatregelen, maar dat lukt zeker. Zoals elk jaar kregen de zieken een mooie fruitmand aangeboden van het bestuur. Ook onze oudste bewoonster van de wijk, Anne Loenhout, mocht een mooie fruitmand in ontvangst nemen. Zij is ondertussen 97 jaar en was blij met het cadeau.”