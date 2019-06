Directeur Patrick Mahieu (65) neemt afscheid van Kunstacademie Eeklo Joeri Seymortier

29 juni 2019

18u00 0 Eeklo Patrick Mahieu (65) is uitgewuifd als directeur ‘Woord’ van de Kunstacademie Eeklo. Dymfy Van Speybroeck (31) uit Sint-Niklaas volgt hem op.

Patrick Mahieu was de voorbije negen jaar verantwoordelijk voor het domein ‘woordkunst en drama’ in de Kunstacademie. In 2011 waren er 218 leerlingen, en nu zijn dat er 318. Het leerlingenaantal is onder zijn directeurschap dus sterk gegroeid. Hij was ook de man die het auditorium liet omvormen tot een heuse theaterruimte. Mahieu zette ook theaterprojecten op met de anderstalige nieuwkomers van Ten Doorn, met mensen van het wijkcentrum De Kring, met bewoners van de psychiatrie en ook met mensen met een beperking. In 2012 lanceerde hij ook een gedichtenwedstrijd tussen de scholen van de stad.

Nu gaat hij met pensioen en wil hij meer tijd maken om weer te gaan regisseren, en zal hij actiever worden bij Open Doek. Zijn opvolgster Dymfy Van Speybroeck is al verschillende jaren lesgeefster aan de Academie, en wordt nu directeur. Onder andere schepen Bob D’Haeseleer was het voorbije jaar een van haar leerlingen.