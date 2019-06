Dinsdag start nieuwe fase werken N9 Eeklo Joeri Seymortier

10 juni 2019

11u18 6 Eeklo Op dinsdag 11 juni start de aannemer met een nieuwe fase van de werken op de N9, in het centrum van Eeklo.

De middenberm van de N9 wordt verlaagd, zodat het ‘snelweggevoel’ op de N9 in het centrum van Eeklo verdwijnt. De werken in de Molenstraat verhuizen deze week naar de overkant van de straat. “Vanaf dinsdag 11 juni is het goed uitkijken in de Molenstraat waar je wel of niet mag parkeren”, zegt schepen van Openbare Werken Christophe De Waele (Open Vld). “De werken van AWV aan de middenberm van de N9 beginnen nu in het deel Molenstraat van aan de ovonde richting Markt. Deze werken moeten in principe klaar zijn tegen eind juni. Na de jaarmarkt beginnen de werken aan de middenberm dan vanaf het station, richting Markt. Die fase moet dan tegen het bouwverlof klaar zijn.”

Info: mobiliteit@eeklo.be.