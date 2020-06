Dick Den Blauwen wordt nieuwe pastoor in Eeklo, Kaprijke en Sint-Laureins Joeri Seymortier

18 juni 2020

12u32 6 Eeklo Pastoor Dick Den Blauwen (55) wordt de nieuwe pastoor-deken voor de gelovigen van Eeklo, Kaprijke en Sint-Laureins.

Huidig pastoor-deken Wilfried Van Wilder neemt volgende maand afscheid van zijn parochianen. De parochie Heilige Clara van Assisi in Eeklo, Kaprijke en Sint-Laureins en het dekenaat Eeklo hebben nu een opvolger. De bisschop van Gent heeft Dick Den Blauwen benoemd tot pastoor-moderator van de parochie Heilige Clara van Assisi, en als nieuwe deken voor dekenaat Eeklo. Priester Dick Den Blauwen is momenteel pastoor-moderator van de parochie Emmanuel in Hamme en Waasmunster, onder het dekenaat Sint-Niklaas.

Op 4 juli viert pastoor-deken Wilfried Van Wilder zijn gouden priesterjubileum, waarna hij eervol ontslag bekomt en op emeritaat gaat. Na een pastoraat van 18 jaar in het dekenaat Eeklo verhuist Wilfried Van Wilder deze zomer naar De Goede Herderparochie in Gent-West Drongen. Daar wordt hij ‘dienstbare priester’.

Info: www.claraparochie.be.