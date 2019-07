Deze zomer opblaasbare hindernisbaan in Verbauwenbad Eeklo Joeri Seymortier

05 juli 2019

11u49 4 Eeklo Kinderen die deze zomermaanden willen ravotten in het Verbauwenbad in Eeklo, kunnen dat doen op een leuke opblaasbare hindernisbaan.

Elke dag tussen 14 en 17 uur wordt de attractie in het water gelegd. “Ook in het instructiebad ligt heel wat nieuw spelmateriaal”, zegt schepen Marc Windey (SMS). “Baby’s en peutertjes kunnen terecht in het ploeterbad met spuitelementen en een glijbaan. Na 17 uur blijft het zwembad open voor de echte zwemmers, die baantjes willen trekken: op maandag, woensdag en vrijdag tot 19 uur. Op dinsdag en donderdag zelfs tot 21.15 uur. Op zaterdag kan van 14 tot 17 uur gezwommen worden, en op zondagmorgen van 9 tot 12.30 uur.”

Info: www.eeklo.be.