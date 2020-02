Deens design in nieuwe pop-up aan Krugercentrum Joeri Seymortier

11 februari 2020

08u44 0 Eeklo De winkel Kvik uit Brugge opent op vrijdag 14 februari een nieuwe toonzaal, aan het Krugercentrum in Eeklo.

Kvik is gespecialiseerd in keukens, badkamers en garderobes en staat bekend om hun Deens design. Al meer dan 11 jaar hebben franchisenemers Peter Verhaeghe en Ann Quintens een vestiging in Brugge. Kvik Brugge breidt nu uit met een toonzaal in Eeklo. “Zo wordt het mooie Deense design nog beter bereikbaar”, zegt Peter Verhaeghe. “Als familiebedrijf willen we de klanten hartelijk ontvangen, een leuke ervaring in de toonzaal laten beleven, en met nog een beter gevoel laten vertrekken. Deens design wordt geassocieerd met tijdloos en duurzaam: twee belangrijke hedendaagse eigenschappen. Gezien de keuken tegenwoordig de belangrijkste plaats is in de woning, moet ook het functionele aan het aangename gekoppeld worden. Dat is het sterke punt van de Scandinavische levensstijl, dat volledig in Kvik terug te vinden is. En belangrijk: dit allemaal in een prijsklasse die voor iedereen is weggelegd.”

In het openingsweekend is de toonzaal open op zaterdag 15 februari van 9.30 tot 17 uur, en ook op zondag 16 februari van 13.30 tot 17 uur.