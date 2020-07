De warmste vakantieplek van Vlaanderen, met stadsgids Jan Martens uit Eeklo: “280 jaar geschiedenis raast voorbij aan Jeneverhuis Van Hoorbeke”

Eeklo

Nu het ernaar uitziet dat velen van ons de zomer in eigen land zullen doorbrengen, verklappen wij elke dag een plekje uit eigen streek dat het ontdekken waard is. Vandaag leidt stadsgids Jan Martens uit Eeklo je naar zijn lievelingsplekje in de stad. Hij brengt ons naar de site van de vroegere jeneverstokerij Van Hoorebeke. “Hier hangt een pak meer geschiedenis hangt dan veel mensen weten”, klinkt het.