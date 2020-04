De Ramblas lanceert sneukelbox vol Meetjeslandse producten Joeri Seymortier

27 april 2020

15u14 8 Eeklo Omdat we in deze coronatijd in het Meetjesland nog lang niet van een terrasje zullen kunnen genieten, zorgt De Ramblas in Eeklo voor een sneukelbox vol Meetjeslandse producten.

Eddy De Ketelaere zet met zijn initiatief volop in op lokaal kopen en de korte keten. “We hebben een sneukelbox samengesteld met enkel producten uit het Meetjesland”, zegt Eddy. “Brouwerij Van Steenberge uit Ertvelde en een aantal lokale producenten waren meteen te vinden voor dit initiatief. De sneukelbox bestaat uit een Augustijn Blond, Augustijn Donker, Augustijn Grand Cru, een Gulden Draak, Gulden Draak Quadruple, een flesje Piraat, en een waardebon voor een Lotjen van ’t vat dat je kan proeven wanneer De Ramblas weer van start gaat. Verder ook een fles Pomme Charelle, Picon de Flandre, 250 gram honing van Bijenhuis Lekens, een zakje cuberdons Geldhof, 250 gram koffie De Witte Zwaan, een zakje Turks fruit en toppies van Confiserie 2000, twee droge worsten van ’t Pauwenhof, en 200 gram jonge kaas van ’t Hinkelspel. Alles verpakt in een mooie herbruikbare jutezak.”

De box kan online besteld worden voor 50 euro, en elke zaterdag afgehaald worden in De Ramblas op de Markt in Eeklo. Dat tussen 10 en 16 uur. Ook aan huis leveren is mogelijk. Info: www.deramblas.be.