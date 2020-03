De Ramblas lanceert nieuw bier: Eeklonaars klinken met een Lotjen Joeri Seymortier

08 maart 2020

12u42 0 Eeklo Bierliefhebbers kunnen voortaan in De Ramblas op de Markt in Eeklo een Lotjen bestellen: een nieuwe tripel van 7,5 graden.

Eeklo heeft een nieuw bier. Brouwerij Van Steenberge uit Ertvelde brouwde op vraag van Eddy De Ketelaere van De Ramblas een nieuw bier. “Lotjen is een zeer toegankelijke tripel geworden”, zegt Eddy De Ketelaere. “Een bier met verschillende hopsoorten en een zachte afdronk. Toetsen van Italiaanse peterselie en sinaas maken het bier echt bijzonder. De naam Lotjen verwijst naar het beeldje van kunstenares Jeannine Van Landschoot, dat voor het stadhuis van Eeklo staat. Dat is echt het symbool van onze stad. Het beeld kijkt uit op Eeklo en wuift naar iedereen om hen hier welkom te heten. Met ons nieuw bier willen we iedereen hier ook meer dan welkom heten.”