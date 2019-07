De Ramblas deelt 250 euro WieKieBonnen uit: man uit Ninove is gelukkige winnaar Joeri Seymortier

10 juli 2019

15u26 0 Eeklo De nieuwe horecazaak De Ramblas op de Markt in Eeklo heeft 250 euro aan WieKieBonnen uitgedeeld. Dat zijn de waardebonnen die enkel bij de Eeklose middenstand gebruikt kunnen worden.

De Ramblas hield in het voorjaar een wedstrijd op Facebook, in de zoektocht naar de nieuwe naam van de zaak. Bart Hoebeeck is de winnaar. Hij is afkomstig uit Ninove, maar woont nu samen met zijn vrouw Veronique in Geluwe bij Wervik. “Ik weet nog niet wat ik met de 250 euro waardebonnen ga kopen”, zegt Bart. “Op donderdag 11 juli is mijn vrouw jarig, dus dit cadeau komt goed van pas. We gaan eerst eens de winkels in Eeklo ontdekken, en dan onze keuze maken.”

Met de stunt wil Eddy Deketelaere het shoppen in Eeklo aanmoedigen. “Sociale media kent geen grenzen. Goed dat iemand van buiten Eeklo gewonnen heeft. Zo leren die mensen onze mooie stad ook kennen, als echte winkel- en horecastad”, zegt Deketelaere.