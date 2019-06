De Bende gaat voor vijfde productie: welke jongere tussen 10 en 16 jaar wil schitteren op de planken? Joeri Seymortier

01 juni 2019

12u27 0 Eeklo Het tweejaarlijkse jongerentheaterproject De Bende uit Eeklo staat weer in de startblokken.

De organisatoren gaan op zoek naar jongeren tussen 10 en 16 jaar die aan een theaterproductie willen bouwen. Ze doen dat een klein jaar lang, onder begeleiding van Geert Faes en Wim De Winne.

Jonge podiumbeesten kunnen zich nog tot 15 juni inschrijven via www.ccdeherbakker.be. “Op 29 en 30 juni worden de ‘bendedagen’ ingepland”, zegt Geert Faes. “Dat zijn twee dagen workshops om van daaruit een groep van ongeveer 25 tieners te selecteren. Het resultaat zal te zien zijn op zaterdag 18 en zondag 19 april 2020. Op maandag 20 april wordt de voorstelling gespeeld voor leeftijdsgenoten in schoolverband. De deelnameprijs wordt bewust laag gehouden: jongeren die instappen in het project betalen 40 euro, of 10 euro met de Uitpas. De locatie wordt voor deze vijfde editie nog even geheim gehouden maar wordt wel bijzonder.”