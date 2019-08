Dansschool Fit2Dance zoekt jonge cheerleaders Joeri Seymortier

23 augustus 2019

07u58 0 Eeklo Dansschool Fit2Dance uit Eeklo start in september met een nieuwe afdeling, en start een cheerleaderteam op.

De lessen vinden telkens plaats op zaterdag, tijdens de lessen clipdance en kidsdance van Thalia Decorte in het Sportpark van Eeklo, van 14.45 tot 16.45 uur. Er wordt gezocht naar dansers en danseresjes van 6 tot 14 jaar. Ervaring in het cheerleaden is niet nodig, alles wordt aangeleerd. “Er staan al enkele clubmatchen te wachten om te cheerleaden dit schooljaar”, klinkt het.

Wie interesse heeft, kan mailen naar info@fit2dance.be.