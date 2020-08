Dansschool Fit2dance zoekt extra cheerleaders Joeri Seymortier

31 augustus 2020

10u20 0 Eeklo Dansschool Fit2dance uit Eeklo gaat op zoek naar extra meisjes om het team van de cheerleaders aan te versterken.

De groep cheerleaders traint elke zaterdag van 15 tot 17 uur in het Sportpark van Eeklo, onder leiding van hun coach Thalia. Iedereen is welkom, met of zonder dans- en turnervaring. “Wij zorgen ook voor amusement tijdens sportwedstrijden”, zegt coach Thalia. “Sportclubs die onze cheerleaders willen boeken tijdens hun wedstrijd, kunnen ook contact opnemen met dansschool Fit2dance.”

Alle info via info@fit2dance.be.