Dan toch: mondmaskers in straten Eeklo moeten niet meer (maar wel nog op donderdagmarkt) Joeri Seymortier

29 september 2020

11u20 0 Eeklo Eeklo schrapt de mondmaskerplicht in de centrumstraten. Je moet wel altijd een mondmasker op zak hebben voor wanneer het druk wordt.

Vorige week zei burgemeester Luc Vandevelde (SMS) op de gemeenteraad nog dat een versoepeling van de mondmaskerplicht te vroeg komt. Maar nu de nationale regels veranderen, gaat ook Eeklo die gewoon volgen. “We volgen de versoepeling van de hogere wetgeving betreffende het bedekken van de neus en de mond voor iedereen die ouder is dan twaalf jaar”, zegt burgemeester Vandevelde. “Het dragen van een mondmasker is niet langer verplicht in de centrumstraten van Eeklo. Het is wel verplicht altijd een mondmasker bij te hebben, en dit ook te gebruiken wanneer de ‘social distance’ niet gerespecteerd kan worden, of wanneer het te druk wordt om het veilig te houden.”

Het dragen van een mondmasker blijft wel verplicht in alle stedelijke gebouwen in Eeklo, op kermissen en op de wekelijkse donderdagmarkt. Ook op 1 en 2 november zal een mondmasker verplicht zijn op de Eeklose begraafplaatsen.