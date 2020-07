Cyclocross Eeklo heet voortaan Meetjeslandcross Joeri Seymortier

08 juli 2020

17u36 0 Eeklo De cyclocross in Eeklo krijgt niet alleen een nieuwe datum, maar ook een nieuwe naam. Voortaan heet de cross de Meetjeslandcross.

Organisator Golazo heeft vandaag de cyclocrosskalender bekend gemaakt, en daar werd de nieuwe naam voor het sportfeest in Eeklo gelanceerd. Eerder geraakte al bekend dat de Ethias-cross niet in september zal gereden worden, maar wel op 13 februari van volgend jaar. Om de cross nog meer een regionale uitstraling te geven, wordt voortaan over de Meetjeslandcross gesproken.

Tien dagen vroeger zal het ook al cross zijn in Maldegem. Daar staat op 3 februari 2021 de Parkcross op de agenda.