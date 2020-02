Cup Minérale in het Meetjesland: Gemeenten strijden tegen elkaar tijdens alcoholvrije maand Joeri Seymortier

05 februari 2020

09u30 0 Eeklo De gemeenten Evergem, Lievegem, Zelzate, Assenede, Aalter, Eeklo, Maldegem en Kaprijke strijden deze maand tegen elkaar voor de Cup Minérale.

Februari is de maand zonder alcohol, en dat hebben ze in het Meetjesland goed begrepen. Op initiatief van Logo Gezond+ komt er een heuse battle in het Meetjesland. Gemeenten moeten zoveel mogelijk inwoners warm maken om deel te nemen aan Tournée Minérale, met als hoofdprijs een gezonde receptie. Deelnemers drinken de hele maand februari geen alcohol.

Schepen Luc Van Waesberghe van Zelzate is alvast enthousiast. “Samen met deze ‘gezonde gemeenten’ het bewustzijn verhogen over de impact van alcohol is voor ons heel belangrijk en past perfect binnen onze beleidsdoelen”, klinkt het. Burgemeester van Evergem Joeri De Maertelaere vult aan: “We merken bij gemeentelijke recepties en feesten een groter aanbod aan alternatieven. Toch is blijvende aandacht nodig om dit verder te doen groeien.”

Schrijf je hier in en word lid van de groep van jouw gemeente.