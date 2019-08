Cuberdons van Confiserie Geldhof: “Ze zijn een hype, mede dankzij de befaamde neuzenoorlog” HLN kiest Hét Streekproduct 2019 Redactie

31 augustus 2019

07u00 0 Eeklo De Gentse neuzen of cuberdons hebben de voorbije jaren meer dan eens de gemoederen beroerd. Er was de geanimeerde strijd – soms letterlijk - tussen de neuzenverkopers op de Groentenmarkt, maar daarnaast is er ook de claim dat Gentse neuzen eigenlijk uit het Meetjesland afkomstig zijn. Hoe zit het nu eigenlijk?

De ontstaansgeschiedenis van de cuberdon is een verhaal dat te mooi lijkt om waar te zijn. Rond 1873 zou apotheker De Vynck in de Gentse Oliestraat een ontdekking doen in zijn vuilnisbak die nu nog altijd nazindert. In de drogisterij werden dagelijks siropen gemaakt op basis van arabische gom, het basisbestanddeel van de cuberdon. Op een dag vond de apotheker een oud mengsel terug dat hard was aan de buitenkant en smeuïg aan de binnenkant. Dat bracht hem op het idee om medicijnen in snoepvorm aan de man te brengen. En zo werd de cuberdon geboren.

De cuberdon werd in de Oliestraat aan de man gebracht. Vast staat dat de apotheek in 1890 werd verkocht aan het brouwerskoppel Achille en Cécile Thomas. De cuberdon werd daarnaast nog verkocht door de bakkerij van een van de zonen van de familie De Vynck. Gaandeweg begonnen ook andere Gentse bakkers hun eigen versie van de cuberdon aan te bieden. Zo werd de cuberdon een typische Gents product, in de volksmond ‘neuzekes’ genoemd.

Neuzenoorlog

Maar in de jaren ’50 dreigde het originele recept voor de neuzekes verloren te gaan. Het was toen in handen van de kleinzoon van de apotheker die de cuberdon uitvond. Hoewel al zeker zes bakkers hun eigen recept hadden, hield de familie het originele recept angstvallig geheim. Pas toen de bakker zijn zicht begon te verliezen, gaf de familie het recept vrij. Uiteindelijk kreeg de Eeklose bakkersgast Antoine Geldhof de zegen om de originele cuberdons te commercialiseren. En zo belandde de Gentse neus in het Meetjesland. In 1954 start Antoine Geldhof zijn eigen snoepfabriek en na enkele overnames wordt confiserie Geldhof al snel de enige snoepfabrikant uit de regio.

In 1998 komt er met confiserie 2000 in Evergem een nieuwe cuberdonfabrikant op de markt. Deze gebruikt het recept van een van die zes andere bakkers uit Gent. En zo begint meteen ook de rivaliteit, die uiteindelijk zal uitmonden in de fameuze neuzenoorlog op de Gentse Groentenmarkt. Een paar vredespogingen ten spijt woedt die trouwens nog altijd.

“De neuzen zijn goed voor onze grootste omzet”, legt Mieke Eggermont van Confiserie Geldhof uit. “Het is een snoepje dat van generatie op generatie wordt doorgegeven en geproefd en dus geliefd is bij jong en oud. Cuberdons zijn de voorbije jaren een hype geworden en daar zal die fameuze neuzenoorlog wel iets mee te maken hebben. Gent claimt inderdaad het snoepje, maar in Eeklo, waar onze fabriek staat, beschouwen ze het als een Eeklose lekkernij. Er valt voor beide pleidooien wel iets te zeggen.”

“Het is een product met een heel beperkte houdbaarheid, acht weken om precies te zijn. Daarom maken we er elke week nieuwe op bestelling”, besluit Eggermont.

