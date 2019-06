Crossheuvels aan Sportpark Eeklo te klein? “Veiligheid staat voorop” Joeri Seymortier

13 juni 2019

16u32 0 Eeklo De crossheuvels aan het stedelijk Sportpark van Eeklo zijn volgens oud-sportschepen Dirk Van de Velde (CD&V) niet hoog genoeg. Toch worden ze niet aangepast.

Aan het Sportpark van Eeklo liggen crossheuvels voor cyclocrossers en fanaten van BMX. Ze werden aangelegd met aarde die afkomstig is van de werken aan de psychiatrie van Eeklo. Maar volgens voormalig sportschepen Dirk Van de Velde zijn die heuvels helemaal niet hoog genoeg. “Jammer, want zo missen de heuvels hun doel. Blijkbaar is er in Eeklo wel geld genoeg om deze zomer zand op de Markt te leggen om daar een strand te maken, maar geld voor crossheuvels is er niet”, zegt schepen Van de Velde scherp.

Huidig schepen van Sport Marc Windey (SMS) stelt veiligheid voorop. “We gaan geen heuvels aanleggen van vier tot vijf meter hoog, want dat is niet veilig. Openbare infrastructuur van de stad moet toegankelijk zijn voor alle leeftijden. We moeten als stad geen extra risico’s zoeken en moeten de BMX’ers niet in gevaar brengen. Mocht de sportraad de heuvels willen verhogen, dan gaan we dat onderzoeken. Maar die vraag is nog niet gekomen”, zegt schepen Windey nog.