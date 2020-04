Creatief, maar veilig: barbecue met de buren, maar elk in zijn tuin Joeri Seymortier

05 april 2020

14u55 34 Eeklo De twee tuintafels op de grens van de tuinen tegen mekaar zetten, en elk in z’n eigen tuin op de kop van de tafel gaan zitten: zo doet men in Eeklo een veilige coronabarbecue.

Gertjan Blomme uit de AVS-Straat in Eeklo heeft zondag net zoals heel wat Vlamingen de barbecue voor het eerst aangestoken. Hij en zijn buren deden dat elk in hun tuin, maar door creatief te zijn konden ze toch samen tafelen. “De omheining tussen onze tuinen hebben we even verwijderd en de tuintafels werden elk in onze eigen tuin geplaatst, maar wel tegen mekaar”, zegt Gertjan Blomme. “Zo kregen we eigenlijk één lange tafel. Mijn vrouw en ik gingen in onze tuin aan de kop van de tafel zitten, en mijn buren deden hetzelfde in hun tuin. Zo zat er vijf meter tussen, en hebben we de social distancing-regels perfect bewaard. Ja, we hebben iets luider moeten praten, maar het werd echt wel een gezellige middag. Hou het veilig, maar vooral ook plezant!”