Coronavirus: Eeklo schrapt verzusteringsweek uit voorzorg (en uit schrik voor de Italianen) Joeri Seymortier

03 maart 2020

10u01 0 Eeklo Deze week moest normaal een delegatie van zestig mensen uit de zustersteden van Eeklo op bezoek komen. Maar door het coronavirus gaat dat niet door.

Eeklo is verzusterd met vijf steden: Bagnols-sur-Cèze in Frankrijk, Braunfels uit Duitsland, Newbury in Engeland, Feltre in Italië en Carcaixent in Spanje. De stad heeft daarnaast ook vriendschapsbanden met Kiskunfélégyhaza in Hongarije en Tomesti in Roemenië. Uit die zeven steden zou deze week een delegatie op bezoek zijn in Eeklo, maar de buitenlanders zijn er niet.

“Er werd door het comité en de stad beslist om de activiteiten van de verzustering op te schorten naar een latere datum”, zegt schepen Marc Windey (SMS). “We doen dat als veiligheidsmaatregel voor de verspreiding van het coronavirus. Heel wat gastgezinnen waar de buitenlanders deze week zouden slapen, werden ongerust. De Italiaanse delegatie is groot, en komt uit het Italiaanse risicogebied in het Noorden van het land. Wanneer de verzusteringsweek in Eeklo wel zal doorgaan, staat nog niet vast.”

