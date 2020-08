Coronaploeg rekent dieven containerpark in Wouter Spillebeen

03 augustus 2020

17u21 5 Eeklo Twee mannen zijn zondagavond op heterdaad betrapt terwijl ze elektrische apparaten aan het stelen waren in het stedelijk containerpark aan de Ringlaan in Eeklo. Even later werden ze door de anonieme coronaploeg gearresteerd.

Een interventieploeg van politiezone Meetjesland Centrum merkte de twee mannen op terwijl ze afgedankte elektrische apparaten wilden meenemen. Toen de mannen de patrouille zagen, sloegen ze op de vlucht. De politie herkende een van hen echter en kon zijn signalement verspreiden. Even later passeerde de man langs een andere politieploeg, die in burger de baan op was gegaan voor controles op de coronamaatregelen. De agenten konden de man arresteren. De identiteit van de tweede verdachte is intussen gekend en beiden zullen zich voor de rechter moeten verantwoorden.

