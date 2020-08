Coronafactuur van stad Eeklo staat nu al op 1,2 miljoen euro (maar gelukkig met een pak subsidies) Joeri Seymortier

12 augustus 2020

11u40 1 Eeklo Het herstelplan voor corona dat de stad Eeklo uitrolt, is nu al goed voor een investering van meer dan 1,2 miljoen euro.

In het voorjaar pakte Eeklo uit met een eerste versie van het herstelplan in coronatijden, en plakte daar een bedrag van 500.000 euro op. Maar dat loopt nu al op tot meer dan het dubbele. “Corona heeft de eerste helft van 2020 een schok veroorzaakt die ook een lokaal bestuur dwong tot onvoorziene ingrepen en financiële inspanningen”, zegt schepen van Financiën Marc Windey (SMS). “Eeklo voorziet 568.464 euro bijkomende uitgavenkredieten voor hulp aan de meest kwetsbare mensen. Er zijn ook belangrijke tussenkomsten voor een economisch herstel. Ik denk daarbij aan uitbreiding van de terrassen, kwijtschelding taksen en retributies, ingrepen voor citymarketing, en de uitbreiding van parkeertijd.”

Zomerevents

Maar er is hulp van bovenaf. Eeklo krijgt ook 587.639 euro aan bijkomende ontvangstenkredieten, afkomstig uit subsidies van hogere overheden. Daarvan zal 534.567 euro een herbestemming krijgen met daarvan 380.000 euro te verdelen onder sport-, cultuur- en jeugdverenigingen. De 143.175 euro die oorspronkelijk voorzien waren voor een reeks zomerevenementen zoals het Herbakkersfestival, Helden in het Park, Eeklo Beach, en Zomer in het Zonneheem moeten nog een herbestemming krijgen.

“Het stadsbestuur zal dus in het kader van het corona herstelplan in totaal meer dan 1.246.000 euro uitgeven. Dat wordt deels gecompenseerd door 587.000 euro aan tussenkomsten van hogere overheden en 143.000 euro aan herbestemming van middelen van geschrapte zomerevenementen”, besluit Marc Windey.