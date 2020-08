Coronadrukte blijft beperkt in AZ Alma: voorlopig slechts één patiënt opgenomen Joeri Seymortier

15u35 13 Meetjesland Overal in het land nemen de ziekenhuisopnames door het coronavirus toe, maar in het streekziekenhuis AZ Alma in Eeklo blijft de drukte voorlopig uit.

Momenteel is er in het ziekenhuis AZ Alma maar één patiënt opgenomen met een (vermoedelijke) coronabesmetting. Het ziekenhuis is wel voorbereid op meer drukte. Aan de Huisartsenpost was het afgelopen weekend wel druk. “Afgelopen weekend was het toch veertig procent drukker dan in hetzelfde weekend vorig jaar. Er waren meer dan 270 aanmeldingen aan de triage, met daarvan een honderdtal screeningen en onderzoeken in het kader van COVID-19”, klinkt het.

Het aantal nieuwe coronabesmettingen in het Meetjesland valt volgens de huidige beschikbare cijfers op Coronafacts goed mee. Geen enkele gemeente staat voorlopig in het rood. In Eeklo, Kaprijke, Assenede en Evergem was er de voorbije week telkens één nieuwe besmetting. Aalter, Maldegem, Sint-Laureins, Zelzate en Lievegem zijn zeven dagen coronavrij kunnen blijven. Maar ook dat kan snel omslaan. “Voorzichtigheid blijft nodig”, klinkt het dan ook.