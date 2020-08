Coronacijfers Meetjesland blijven stabiel: Assenede niet langer rood, wel nieuwe besmettingen in Lievegem en Maldegem Joeri Seymortier

04 augustus 2020

12u06 82 Eeklo De coronacijfers in het Meetjesland blijven de laatste dagen onder controle. Enkel in Lievegem en Maldegem zijn er nieuwe besmettingen.

Assenede heeft lange tijd rood gekleurd, maar dat is voorlopig voorbij. De laatste besmetting dateert daar al van 29 juli, waardoor de risicofactor zakt naar 14. Dat is ver onder de rode drempel van 20. Die rode drempel betekent dat er op een week 20 besmettingen zijn op 100.000 inwoners.

Lievegem zit met risicofactor 15 ook nog onder de rode drempel, maar maandag werden daar wel twee nieuwe besmettingen genoteerd. De voorbije maand waren dat in totaal acht besmettingen in Lievegem. Ook Maldegem had maandag twee nieuwe besmettingen, met een totaal van acht besmettingen de voorbije maand. Maldegem zit met risicofactor 13 ook nog niet in het rood.

Alle andere gemeenten in het Meetjesland hebben de voorbije drie dagen geen nieuwe besmettingen meer gehad. In Aalter dateert de laatste besmetting voorlopig van 1 augustus, in Eeklo was dat 28 juli. De laatste besmetting in Kaprijke gaat al terug tot 25 juli, in Evergem was dat op 31 juli. Die dag was er ook de voorlopig laatste besmetting in Zelzate.

Sint-Laureins blijft de beste gemeente, met nog altijd geen nieuwe besmettingen sinds 2 juni van dit jaar.

