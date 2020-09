Corona in Meetjesland: plots veel drukker in triagecentrum, maar opnames in ziekenhuis bijna onbestaand Joeri Seymortier

16 september 2020

17u26 0 Eeklo Het wordt plots opvallend drukker in het triagecentrum aan het AZ Alma in Eeklo. Afgelopen weekend werden maar liefst 600 patiëntencontacten geteld, vooral Meetjeslanders. Dat is een stijging van veertig procent met het weekend daarvoor. Om de druk te blijven aankunnen, komen er nieuwe regels: wie geen echte coronaklachten heeft, kan enkel nog maar op afspraak langs komen. Toch ook goed nieuws: in het ziekenhuis AZ Alma zelf, ligt momenteel maar één patiënt met een vermoeden van corona.

Het voorbije weekend was het opvallend druk in het triagecentrum aan het streekziekenhuis in Eeklo, waar alle Meetjeslanders zich kunnen komen laten testen. Wie geen klachten heeft, maar zich moet laten testen omdat hij bijvoorbeeld uit een rode zone komt, omdat de werkgever een attest vraagt, of omdat hij of zij in contact geweest is met een besmet iemand, kan dat vanaf nu enkel nog maar na reservatie. Wie wel coronaklachten heeft, moet sowieso eerst contact opnemen met de huisarts.

“Afgelopen weekend noteerden we hier iets meer dan 600 patiëntencontacten”, zegt Tommy Sierens van het Zorgmeldpunt Meetjesland. “We stellen daarmee een stijging vast van veertig procent in vergelijking met het vorige weekend. In al die drukte noteerden we in het weekend een 250-tal Covid-19-testen voor patiënten zonder klachten. Ook vanuit de huisartsenpraktijken binnen ons werkingsgebied krijgen we signalen van een plotse stijging in vraag naar deze testen. Vanaf nu gaan we in het triagecentrum enkel nog op afspraak werken. Zo kunnen we de wachttijden tot een minimum beperken, en garanderen we de veiligheid en gezondheid van onze bezoekers en medewerkers. We gaan echt streng zijn. Geen afspraak is geen test.”

Geen rush op ziekenhuis

Hoe druk het ook mag zijn in het triagecentrum, in het ziekenhuis van Eeklo zelf blijft corona voorlopig gelukkig nog buiten. “Momenteel hebben we in ons ziekenhuis één patiënt met een vermoeden van besmetting”, klinkt het in het ziekenhuis. “Hoe het komt dat het aantal besmettingen zo stijgt, maar de rush op het ziekenhuis voorlopig uitblijft? Je kan de cijfers van het voorjaar en vandaag eigenlijk niet vergelijken. Nu wordt er tientallen keer meer getest, dus moeten die hoge besmettingscijfers anders bekeken worden.”

Hoe ga je te werk?

Hoe ga je vanaf nu te werk? Wie geen klachten heeft, maar een coronatest wil of moet ondergaan, kan een afspraak maken op www.huisartsenwachtpostmeetjesland.be. Een afspraak plannen kan maximaal 48 uur vooruit, waarbij een voorafgaand advies van de huisarts in principe niet noodzakelijk is. Het kan wel nuttig zijn de eigen vaste huisarts te contacteren, zodat de huisarts op de hoogte is. Dit kan belangrijk zijn in het opvolgen van resultaten en bij een eventuele quarantaine. Voor een quarantaine- of andere afwezigheidsattest is het aangewezen de eigen huisarts te contacteren.

Toch klachten?

Patiënten die wel echte coronaklachten hebben, nemen in eerste instantie contact op met de eigen vaste huisarts. Bij afwezigheid van de eigen huisarts kan de huisarts van wacht gecontacteerd worden via het nummer 1733.