Corona houdt enthousiast team niet tegen: eerste Freinetschool Eeklo opent op 1 september de deuren Joeri Seymortier

22 mei 2020

10u28 12 Eeklo Het team van de Freinetschool De Kleine Helden zet door, en opent op 1 september de deuren in de Boelare 145 in Eeklo. De coronamaatregelen maken het niet gemakkelijk, maar de ploeg zet door en wil van geen uitstel weten. “We starten met vier klassen, maar willen doorgroeien naar een school met 140 leerlingen”, klinkt het.

De Freinetschool in Eeklo wil het eerste jaar starten met vier klassen. “Op 1 september openen we effectief de deuren in Boelare 145 in Eeklo. Het wordt de eerste Freinetschool voor het Meetjesland”, zegt coördinator Sara Spanhove. “Wij zijn een coöperatieve onafhankelijke school. We maken ‘samen school’ en dat kan je nu al zien. We bouwen onze school letterlijk en figuurlijk samen met leerkrachten, ouders en sympathisanten. Onafhankelijk zijn is voor ons heel belangrijk omdat we dan zelf kunnen kiezen hoe we onze cultuurbeschouwing organiseren, en niet vasthangen aan een bepaalde levensbeschouwing zoals islam, godsdienst, of zedenleer. We willen in september starten met vier klassen.”

We kiezen er bewust voor om kleinschalig te blijven. Net omdat we die verbondenheid met ouders en kinderen zo belangrijk vinden Sara Spanhove

In De Kleine Helden krijg je geen klasjes per leerjaar. “Een uitgangspunt van onze school is ‘leren van elkaar en met elkaar’. Dat merk je ook aan de organisatie van onze klassen”, zegt Sara. “Er zullen twee kleuterklassen zijn waar de peuters tot en met de kinderen van de derde kleuterklas samenzitten in een klas. Daarnaast zijn er nog twee klassen van de lagere school: een klas voor het eerste en tweede leerjaar, en een klas voor het derde en vierde leerjaar. De bedoeling is om te groeien naar een school van 140 leerlingen, waar we dan later ook een vijfde en zesde leerjaar zullen organiseren. We kiezen er bewust voor om kleinschalig te blijven. Net omdat we die verbondenheid met ouders en kinderen zo belangrijk vinden.”

Duurzaamheid staat voorop. We willen ouders stimuleren om zo veel mogelijk met de fiets of te voet naar school te komen Sara Spanhove

Freinetschool De Kleine Helden trekt ook bewust de kaart van de duurzaamheid. “Onze speelplaats is groen en de materialen die we gebruiken voor de inrichting van de lokalen zijn ecologisch. We willen ouders ook stimuleren om zo veel mogelijk met de fiets of te voet naar school te komen. En er is goed nieuws voor wie onze school wil ontdekken. Vanaf juni zijn we op woensdag van 15 tot 17 uur op school aanwezig. Op zaterdag en zondag is dat van 10 tot 12 uur. We ontvangen dan graag geïnteresseerde ouders en kinderen in onze mooie tuin: buiten en op een veilige afstand. Er is dan ook een mogelijkheid tot inschrijven.”

Team compleet

Het team van De Kleine Helden is ondertussen compleet. Je ziet op de foto van links naar recht Joke Van den Bossche (leerkracht L1 en L2), Ellen Clincke (leerkracht L3 en L4), Sara Spanhove (coördinator), Astrid Meire (leerkracht kleuterklas), Mieke Verbeke (leerkracht kleuterklas), Nele Spanhove (begeleider voor- en naschoolse opvang), Tineke Van Acker (administratie en boekhouding) en Christine Verhulst (zorgleerkracht).

Info: www.dekleinehelden.be of info@dekleinehelden.be.