Controle op zwaar vervoer: van chauffeur met rijverbod tot tank met ontploffingsgevaar Wouter Spillebeen

29 januari 2020

16u15 0 Eeklo De politie van zone Meetjesland Centrum heeft dinsdag heel wat overtredingen vastgesteld bij een controleactie op zwaar vervoer. Een beroepschauffeur mocht na een eerdere veroordeling nog niet rijden en bij een andere was er een ontploffingsgevaar aan de LNG-tank.

De politie controleerde in totaal tien vrachtwagens. Geen enkele van de chauffeurs had gedronken, maar de controleurs stelden wel heel wat andere overtredingen vast. Zo had een chauffeur die een verval tot sturen had gekregen in de rechtbank zijn testen nog niet afgelegd. Hij mocht dus nog niet achter het stuur zitten. Een andere chauffeur werd opgetrommeld om de weg verder te zetten en een proces-verbaal werd opgesteld.

Een andere chauffeur kreeg een bekeuring van 2000 euro omdat er een gevaar was dat de LNG-tank aan de trekker kon ontploffen. “De opslagtank die vasthangt aan het chassis van de trekker met beugels was aan het uitscheuren”, duidt de politie. “Het rubber op de beugels was versleten en begon door de wrijving te schuren tegen de tank. De druk was in deze mate hoog dat deze eventueel zou kunnen ontploffen.” De trekker moest meteen naar de dichtstbijzijnde herstellingsplaats rijden. Van dezelfde trekker waren beide achterlichten en remlichten defect.

Specialisatie

De politie bekeurde ook een chauffeur die niet genoeg afstand hield van zijn voorligger, een chauffeur die de landencode in de tachograaf niet had ingegeven en een chauffeur waarvan de lading niet goed vastgemaakt was. Een kapot voorlicht werd hersteld zonder bekeuring.

Uit de resultaten van de actie blijkt dat er nog heel wat werk aan de winkel is. De politiezone kondigt dan ook meer controles aan. “Deze controles zijn echter geen alledaagse bezigheid voor de gewone politieman of -vrouw maar vergt een doorgedreven specialisatie in deze materie. Het verkeersteam van de politiezone Meetjesland Centrum beschikt over een aantal specialisten en maakt dan ook gretig gebruik van hun kennis”, klinkt het.