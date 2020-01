Controle en boetes voor vrachtwagens Didier Verbaere

19 januari 2020

10u47 0 Eeklo Bij een verkeerscontrole van de politie op zwaar vervoer van goederen in Eeklo werden afgelopen vrijdag 10 vrachtwagens uit het verkeer gehaald en onderworpen aan een inspectie van de keuringsinstantie GOCA. Vier vrachtwagens waren niet in orde.

Er werden 10 vrachtwagens uit Litouwen, Roemenië, Bulgarije, Nederland, Slovakije en België gecontroleerd. Een autotransport was overladen op de MTM van de trekker en de bestuurder kreeg een boete van 400 euro. Een chauffeur reed rond met een gebarsten voorruit en kapot voorlicht en moest 425 euro betalen. Een trailer had 3 versleten banden waarvan zelfs de ijzerdraad zichtbaar was. De bestuurder moest ter plaatse de banden laten vervangen en kreeg er een boete van 1000 euro bovenop. En ook de defecte remmen van een trailer moesten hersteld worden. Ook deze chauffeur moest 1000 euro ophoesten. “Omdat de gevolgen van ongevallen met vrachtwagens zo nefast zijn, is regelmatige controle nodig. En het is ook nodig. Dat tonen bovenstaande resultaten duidelijk aan”, zegt politiecommissaris Marino Longeville van de lokale Politie Meetjesland Centrum.