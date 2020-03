College ten Doorn schrapt skistages, Erasmus en reis van laatstejaars naar Italië Joeri Seymortier

06 maart 2020

18u34 5 Eeklo Het College ten Doorn in Eeklo schrapt vanaf nu tot aan de paasvakantie alle vakanties en stages van de leerlingen in Italië. Uit vrees voor het coronavirus.

Na het schrappen van de schoolreis door de gemeenteschool Evergem, gebeurt nu hetzelfde in het College ten Doorn in Eeklo. De leerlingen Sportwetenschappen zouden op vrijdag 20 maart vertrekken op skistage naar Italië. Dertig leerlingen van de richtingen Grootkeuken en Land- en Tuinbouw zouden op 22 maart naar Italië vertrekken voor een Erasmus-stage. En de 125 leerlingen van het zesde jaar zouden in de paasvakantie hun Italiëreis maken. Dat gaat nu allemaal niet door, uit preventie tegen mogelijke besmettingen met het coronavirus.

Geen enkel risico nemen

“Leerlingen hebben lang naar deze schoolreizen uitgekeken”, zegt algemeen directeur Annick Willems. “We begrijpen dat deze beslissing voor veel leerlingen een teleurstelling is. De veiligheid en de gezondheid van onze leerlingen en personeelsleden stellen wij voorop. Wij willen hierin geen enkel risico nemen. We bekijken om de reizen alsnog te organiseren op een later moment, of eventueel te kunnen aansluiten bij andere projecten of stages.”