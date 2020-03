College Ten Doorn schenkt mondmaskers aan AZ Alma: “Maskers besteld voor project rond tabakspreventie” Anthony Statius

17 maart 2020

16u11 0 Eeklo De secundaire school College ten Doorn in Eeklo heeft dinsdag 300 mondmaskers bezorgd aan het ziekenhuis AZ Alma. “We hadden er 2.500 besteld in het kader van een campagne voor tabakspreventie”, zegt algemeen directeur Annick Willems.

In volle coronacrisis komt hulp soms uit onverwachte hoek. Zo kreeg het ziekenhuis van Eeklo mondmaskers van de school College Ten Doorn.

“De mondmaskers werden een tijdje geleden besteld in kader van Bullshit Free Generation, een project rond stoppen met roken”, zegt algemeen directeur Annick Willems. “Een van de vele acties van het project was om leerlingen in de lessen lichamelijke opvoeding aan de lijve laten ondervinden wat de gevolgen zijn van roken. In dat kader werden voor alle leerlingen van onze school mondmaskers besteld bij de firma VERCOM Belgium. In totaal werden er 2.500 maskers besteld en de eerste lading, een doos met 300 maskers, werd vandaag (dinsdag, red.) geleverd.”

“We schenken alle mondmaskers aan het AZ Alma”, vervolgt Willems. “Ze zijn van het type FMP1 en kunnen niet voor alles gebruikt worden, maar ze waren wel zeer welgekomen in het ziekenhuis. Solidariteit en verantwoordelijkheid, respect en zorg voor elkaar zijn begrippen die centraal staan in het pedagogisch project van College ten Doorn.”