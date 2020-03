College Ten Doorn schakelt over op elektronisch afstandsonderwijs Anthony Statius

16 maart 2020

19u32 0 Eeklo Nu de lessen opgeschort zijn tot de paasvakantie zet College Ten Doorn volop in op alternatieven voor onderwijs via elektronische weg. “We maken gebruik van het digitale platform Smartschool en het aanbod van de uitgevers van hand- en werkboeken”, zegt algemeen directeur Annick Willems.

“Het doel van het digitale afstandsonderwijs is leerlingen in het leerritme houden, hen voeling laten houden met de school en de aangeleerde leerinhouden inoefenen”, aldus Willems. “We bieden Smartschool Live aan met functies als schermdeling, chat en annotatie op documenten. Leerlingen in een vak ontvangen een melding in de Smartschool-app en de browser wanneer een livesessie start. De leraar krijgt de rol van presentator in een videochatroom en leerlingen kunnen live volgen. Zij kunnen de leraar zien via een webcam en horen via een microfoon. Leerlingen en leraar kunnen met elkaar chatten en de leerlingen kunnen ook onderling chatten.”

“Via de uploadzone in Smartschool kunnen leerlingen, zoals nu reeds gebeurt, taken insturen”, vervolgt Willems. “Leraren worden in de mogelijkheid gesteld om binnen de vakgroep virtueel te vergaderingen via Microsoft TEAMS. Uiteraard houdt de school rekening met de mogelijkheden van de ouders om thuis op te volgen en wordt zo goed mogelijk ingeschat wat de haalbare inspanningen voor de leerlingen zijn. We vragen aan de ouders om de visie van de school te ondersteunen, hun kinderen structuur te bieden en hen te stimuleren om hun taken op te nemen. Het is immers van groot belang dat leerlingen niet in vakantiemodus geraken.”