College ten Doorn pakt uit met nieuwe richting Bio-esthetiek: “Uniek tussen Gent en Brugge” Joeri Seymortier

01 september 2020

11u58 12 Eeklo Het College ten Doorn in Eeklo start het nieuwe schooljaar met een nieuwe studierichting: negen meisjes starten in het derde jaar Bio-esthetiek.

De richting is bedoeld voor iedereen die interesse heeft in lichaamsverzorging en make-up. “Naast een algemene vorming biedt Bio-esthetiek een theoretische en praktische opleiding in de schoonheidsverzorging”, zegt TSO-directeur Carina Maeyens. “Je leert de technieken voor hand-, gelaats- en voetverzorging, en we laten de leerlingen in ons didactisch kapsalon kennismaken met haarverzorging. De nieuwe studierichting is meteen de 34ste studierichting die in het College ten Doorn gevolgd kan worden. Er was naast onze kappersopleiding echt wel vraag naar deze Bio-esthetiek. Tot nu moest je daarvoor naar een school in Brugge of Gent, dus dit is echt wel een gat in de markt in heel het Meetjesland. We starten nu met een derde jaar, en bouwen vanaf volgend schooljaar dan op naar een derde en vierde jaar.”

Info: www.collegetendoorn.be.