College ten Doorn klaar voor heropening: “Massa werk voor een ‘nieuw schooljaar’ van amper 6 weken” Joeri Seymortier

14 mei 2020

16u02 44 Eeklo Het College ten Doorn in Eeklo, de grootste school van het Meetjesland, is klaar om de deuren vanaf vrijdag 15 mei weer voorzichtig te openen. In het secundair gaat het wel enkel om de leerlingen van het zesde en zevende middelbaar. Ook die komen gespreid, en niet allemaal samen naar school. “Dit heeft wekenlange voorbereidingen gekost. Voor een beperkte heropstart van amper zes weken”, klinkt het.

De klassen werden herschikt, er werden nieuwe ruimtes gezocht en de lessenroosters werden door elkaar geschud. College ten Doorn in Eeklo was de voorbije weken dan wel gesloten, toch werd er achter de schermen keihard gewerkt om de heropening van vrijdag tot in de puntjes voor te bereiden. In normale tijden stappen per dag 2.550 leerlingen door de schoolpoort, nu is het de bedoeling om het tot groepen van veertig te beperken. De verschillende klasgroepen komen steeds enkele halve dagen en wisselen elkaar af, zodat er nooit te veel leerlingen tegelijkertijd aanwezig zijn op school.

“We starten in het secundair enkel op met de zesdejaars en zevendejaars, omdat die ook verplicht examen moeten afleggen om hun schoolloopbaan af te ronden”, zegt algemeen directeur van ten Doorn Annick Willems. “De leerlingen van het eerste, derde en vijfde secundair zijn nu al zeker dat ze dit schooljaar niet meer naar school moeten. Zij moeten volledig op thuisonderwijs terugvallen. Of de leerlingen van het tweede en vierde jaar secundair nog moeten komen, wordt pas eind mei duidelijk. Hoe dan ook zouden wij op het einde van het schooljaar graag nog een veilig klasmoment organiseren voor iedereen. Misschien kunnen we dat eind juni wel buiten doen? Zomaar overgaan in grote vakantie, zonder elkaar nog te zien, lijkt niet zo’n goed idee.”

Wie achteraan in de klas zit, moet eerst de klas binnen gaan, zodat niemand elkaar kruist. Een draaiboek waar echt gigantisch veel werk in gekropen is Annick Willems, algemeen directeur

Wekenlang werd de terugkeer van de paar honderd leerlingen voorbereid. “Dit is nog veel erger dan een nieuw schooljaar voorbereiden”, zegt Annick Willems. “Letterlijk alles moet in kaart gebracht worden. Zelfs via welke poort de leerlingen binnen komen, en in welk rek ze hun fiets kunnen zetten. Er moeten ook leraars staan om dat te begeleiden. Het sanitair moet deels afgeplakt worden, en in de klassen waar maximum veertien leerlingen toegestaan zijn, moet alles uitgelijnd zijn. Wie achteraan in de klas zit, moet eerst de klas binnen gaan, zodat niemand elkaar kruist. Een draaiboek waar echt gigantisch veel werk in gekropen is.”

Ik maak mij de bedenking of we niet beter professioneel hadden ingezet op het afstandsleren en online lesgeven. We hadden al deze tijd dan kunnen investeren in het uitbouwen van het kwalitatief online lesgeven Annick Willems, algemeen directeur

Willems vindt dat de school een pak werk in z’n nek kreeg, voor een zeer beperkte heropstart die amper zes weken zal duren. “Ik maak mij de bedenking of we niet beter professioneel hadden ingezet op het afstandsleren en online lesgeven. Al de tijd die we nu in onze draaiboeken moesten steken, hadden we dan kunnen investeren in het uitbouwen van het kwalitatief online lesgeven. De directie, de leerkrachten en het ondersteunend personeel hebben nu veel werk moeten steken in een soort mini-schooljaar van amper zes weken. We doen alles voor de veiligheid, maar het had misschien ook anders gekund”, zegt Annick Willems nog.