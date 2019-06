College ten Doorn, Atheneum en De Tandem beloond voor zwerfvuilacties ‘Operatie Proper’ Joeri Seymortier

11 juni 2019

10u01 0 Eeklo De scholen College ten Doorn, Atheneum en leefschool De Tandem in Eeklo zijn beloond omdat ze grote zwerfvuilacties gehouden hebben op en rond hun school.

In het kader van de ‘Mooimakers’ werd in Eeklo de ‘Operatie Proper’ opgezet. “We spraken als stad de scholen aan om zelf de strijd aan te gaan tegen zwerfvuil”, zegt schepen Christophe De Waele (Open Vld). “De scholen gingen het engagement aan om hun eigen site en de directe schoolomgeving te onderhouden. Wij als stad stelden samen met de scholen het actieplan op, en we stelden materiaal ter beschikking. De scholen voerden de opdracht correct uit, en daardoor krijgen ze een financiële beloning, gesubsidieerd door Mooimakers.”

Het College ten Doorn krijgt een bedrag van 1.500 euro. Het GO! Atheneum en leefschool De Tandem krijgen een bedrag van 1.101 euro.