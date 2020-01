Coachingsbedrijf deelt gratis boeken uit als remedie tegen Blue Monday Anthony Statius

16 januari 2020

14u00 0 Eeklo Mieke Savat uit Eeklo deelt op donderdag 23 januari gratis exemplaren van het boek The Why Café van John Strelecky uit. Als eerste in België vertegenwoordigt Mieke als Big Five For Life-coach de befaamde schrijver, die bekendstaat om zijn zelfhulpboeken.

Naar aanleiding van Blue Monday, de maandag van de laatste volle week van januari waarop de meeste mensen zich treurig, neerslachtig of weemoedig voelen, deelt het coachingsbedrijf The Big Five for Life gratis exemplaren van het boek The Why Café uit. Ook in Eeklo kunnen mensen het boek gratis komen afhalen bij Mieke Savat.

“Samen met zo’n dertig coaches van Big Five for Life mag ik exemplaren van The Why Café van John Strelecky uitdelen. Deze internationale bestseller gaat over een verdwaalde, eenzame reiziger die per toeval bij een café terechtkomt. In het café ontspinnen zich bijzondere gesprekken die een inspirerende wending hebben op het gestreste leven van de reiziger.”

Je kan het boek afhalen in Sportlaan 21 in Eeklo en dit op donderdag 23 januari van 13 tot 19 uur. Komt het tijdstip niet uit, dan kan je mailen naar mieke@mindandbody.be.