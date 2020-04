Charmezanger Thierry Segers wordt papa in volle coronatijd: “Niet bij mijn zoontje kunnen zijn doet pijn” Eenmaal weg uit materniteit mag niemand terug naar binnen Joeri Seymortier

20 april 2020

11u28 13 Eeklo Charmezanger Thierry Segers en zijn vriendin Bieke Verniest zijn het afgelopen weekend ouder geworden van hun zoontje Zyon. Bieke beviel thuis en werd met de ziekenwagen naar het AZ Alma in Eeklo gebracht. Thierry bleef één nacht bij zijn vriendin en kind, maar zit nu thuis. “Ik mag de materniteit niet meer binnen. Veiligheid voor alles, maar dit doet toch pijn.”

Thierry Segers (32) woonde lange tijd in Eeklo, maar is nu naar Sint-Laureins verhuisd. Hij werd in 2011 beroemd in heel Vlaanderen door zijn opvallende passage in Idool op VTM. Sindsdien is Thierry een graag geziene gast op heel wat schlagerfestivals. Afgelopen weekend werd hij papa van zijn zoontje Zyon. “De bevalling was een maand te vroeg en is totaal onverwachts thuis gebeurd”, doet Thierry zijn verhaal. “We hebben meteen de hulpdiensten gebeld, maar de bevalling ging echt snel. Tegen de tijd dat de dokters bij ons thuis waren, had ik het hoofdje van mijn zoon al in mijn handen. Gelukkig konden de dokters toen overnemen, en zijn zowel mijn vriendin als ons zoontje gezond. Bieke en mijn zoon werden met de ziekenwagen meegenomen naar het ziekenhuis. Ik ben achter gereden, en ben daar één nacht gebleven. Zondag ben ik dan naar huis gegaan, en nu mag ik de materniteit niet meer binnen. Kersverse papa’s moeten ofwel constant bij hun vriendin en de baby blijven, ofwel moeten ze naar huis. Ik kon niet anders dan even naar huis gaan, want door de thuisbevalling waren we daar halsoverkop vertrokken. Ik moest alles opruimen, en moest ook een oplossing vinden voor onze plusdochter Jill. Ik moest dus wel naar huis, maar nu mag ik het ziekenhuis niet meer binnen. Veiligheid gaat in deze coronatijden natuurlijk voor alles, maar dit doet echt wel pijn.”

Normaal wil je de vreugde van een baby met zoveel mogelijk mensen delen. Maar nu mag ik zelf niet eens bij mijn vriendin en kersverse zoon. Thierry Segers

Zyon ligt nog altijd in een open couveuse, en weegt ondertussen 2,185 kilo. Wanneer hij goed blijft drinken, zou hij wellicht vrijdag al naar huis mogen. “Mijn vriendin mag eigenlijk dinsdag naar huis, maar natuurlijk wil ze bij Zyon blijven”, vertelt Thierry. “Ik ben zelf maar een nachtje op de materniteit gebleven, maar in coronatijd was dat echt een heel raar gevoel. Alle winkeltjes en de cafetaria zijn er dicht. Wanneer je ergens gaat, wordt de deur achter je meteen weer gesloten. Als ik naar buiten ging om een sigaret te roken, moest ik hemel en aarde verzetten om weer binnen te geraken. Het is echt wel een heel rare periode nu. Normaal wil je de vreugde van een baby met zoveel mogelijk mensen delen. Maar nu mag ik zelf niet eens bij mijn vriendin en kersverse zoon.”

De eerste keer dat ik mijn zoontje zag, was achter glas. Als mama en papa mochten we Zyon ook maar om beurten zien en vastpakken. Thierry Segers

Thierry hoopt tegen het einde van de week weer verenigd te zijn met zijn gezin. “Gelukkig is er nog de moderne technologie en kunnen we skypen om elkaar te zien. Maar het blijft onwezenlijk allemaal. De eerste keer dat ik mijn zoontje zag, was achter glas. Als mama en papa mochten we Zyon ook maar om beurten zien en vast pakken. Laat ons hopen dat dit allemaal snel achter de rug is, en dat we dan volop van mekaar kunnen genieten”, zegt Thierry Segers nog.