Chalet Heldenpark wordt verkocht: instelprijs is 255.000 euro Joeri Seymortier

20 mei 2020

11u59 7 Eeklo De stad Eeklo zet de Chalet Heldenpark, in de volksmond nog altijd The Irish Pub, officieel te koop. De instelprijs is 255.000 euro.

De stad Eeklo zocht meer dan een jaar naar een nieuwe concessiehouder voor de Chalet in het Heldenpark, maar kon die niet vinden. Nu wordt het gebouw verkocht. “Het gebouw ligt midden in het Heldenpark met de kinderspeeltuin, het kasteel, het wandelpark, de achterliggende blokhutten en de atletiekterreinen”, zegt schepen Marc Windey (SMS). “Vandaar dat bij de verkoop zal vastgelegd worden dat de Chalet een horecabestemming moet krijgen. We zien dat als versterking van het Heldenpark als attractiepool. De verkoop zal verlopen via Biddit, het online verkoopplatform van de Belgische notarissen. De instelprijs bedraagt 255.000 euro. Door de coronamaatregelen hebben we nog geen startdata voor de biedingen.”

CD&V is zwaar tegen de verkoop. “De stad misbruikt de coronacrisis om deze verkoop er snel door te duwen”, zegt Gertjan Blomme. “De verkoop is geen goed idee, zeker na de gemaakte kosten. Ondertussen werden er nieuwe ramen geplaatst en zijn de sanitaire- en elektrische voorziening aangepast aan de huidige normering. Een investering van 100.000 euro. Het dossier is helemaal niet volledig, en kan er voor ons niet snel doorgejaagd worden.”