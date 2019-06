Chalet Heldenpark al jaar leeg: “Zo snel mogelijk weer de sfeer van vroeger terugkrijgen” Deze zomer pop-up en nadien weer uitbater voor 10 jaar Joeri Seymortier

12u53 6 Eeklo De Chalet in het Heldenpark in Eeklo moet zo snel mogelijk weer een horecazaak worden. In het najaar gaat de stad Eeklo op zoek naar een uitbater voor de komende tien jaar, maar om deze zomer ook al iets te kunnen drinken in de Chalet, wordt ook iemand gezocht om er deze zomer een pop-up in uit te baten.

De Chalet in het Heldenpark was jarenlang de Irish Pub. Maar de concessie met de vorige eigenaar liep af, en dus moest de stad een nieuwe concessie uitschrijven waarbij opnieuw iedereen de kans krijgt om uitbater te worden van de Chalet. De gemeenteraad geraakte het niet eens over de voorwaarden, en de nieuwe concessie laat daardoor op zicht wachten. De Chalet staat ondertussen een jaar leeg.

“We gingen op zoek naar iemand die de komende tien jaar de Chalet wil uitbaten”, legt schepen Marc Windey (SMS) uit. “De periode zou nadien twee keer met vijf jaar kunnen verlengd worden. Momenteel zijn wij als stad de Chalet wat aan het verbouwen. We hebben 80.000 euro geïnvesteerd in nieuwe ramen en deuren. Binnenkort zal het pand ook geschilderd worden. Voor de concessie vragen we een instapprijs van minimum 800 euro per maand. We wilden als stad niet te veel regels opleggen, zodat de nieuwe uitbater zelf kon kiezen welk soort horeca hij in de Chalet wil doen. Dat kan een café zijn, een cafetaria of een restaurant. Van de bovenverdieping kan zelfs een woonverblijf gemaakt worden. De nieuwe uitbater moet wel zelf instaan voor nieuw sanitair en ook de keuken moet door hem vernieuwd worden. Dat doen we als stad niet zelf, omdat we vandaag niet weten welk soort horeca de Chalet zal worden. Wij wilden de kandidaturen tegen 18 juli binnen hebben, om geen tijd te verliezen. Maar daar heeft de gemeenteraad een stokje voor gestoken.”

De oppositie wou dat kandidaten meer tijd kregen, en zich tot 31 augustus konden inschrijven. Maar daar ging meerderheidspartij Open Vld dan plots dwars liggen. De oppositie juichte dat ze de meerderheid gebroken had, maar door de concessie niet goed te keuren, krijgt het schepencollege nu wel de kans om een tijdelijke concessie uit te schrijven voor een pop-up deze zomer.

“Het Heldenpark wordt drukbezocht”, zegt Marc Windey. “De parkbezoekers, de jeugdwerking en de bezoekers van de speeltuin hebben baat bij een gezellig zomers terras. Echt genieten, in de groene omgeving van het Heldenpark. Wij willen de Chalet zo snel mogelijk weer open, en willen de gezellige sfeer van de hoogdagen van de Irish Pub terug. De Chalet moet weer een bruisende plek worden in het Heldenpark. Ook deze zomer willen we leegstand vermijden. De Chalet moet een ontmoetingsplaats zijn. In juli, augustus en september moet daar een pop-up mogelijk zijn. De definitieve concessieovereenkomst zal dan in het najaar van 2019 opnieuw aan de gemeenteraad voorgelegd worden, zodat er een uitbater kan gezocht worden op lange termijn”, zegt schepen Marc Windey nog.