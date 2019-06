Celstraffen voor inbrekers die bij juwelenwinkel Queens inbraken: “Een duidelijk gebrek aan schuldbesef” Inbrekers richten ravage aan bij juwelier, maar worden betrapt door eigenaars Jeroen Desmecht

28 juni 2019

13u19 1 Eeklo Drie inbrekers hebben celstraffen tot 30 maanden effectief gekregen van de Gentse correctionele rechtbank. Ze sloegen in februari dit jaar toe bij juwelier Queens in Eeklo. Rechter Caroline Blomme sprak voor alle drie ook een geldboete van 4.000 euro uit. “Een duidelijk gebrek aan schuldbesef. Eén van hen gaf zelfs valse codes mee aan de politie toen ze zijn gsm in beslag namen.”

De daders sloegen de vitrinekasten stuk en richtten een ware ravage aan. Ze namen de benen toen ze betrapt werden door de uitbaters. “Gelukkig waren we wakker geworden’, vertelde de eigenaar in februari aan onze krant. “Mensen die zoiets doen, hebben misschien niet veel om voor te leven. Onze levens zijn meer waard dan die juwelen. Het zou dom zijn geweest om erachteraan te lopen.”

Gevat in het struikgewas

Tot ter hoogte van de Raamstraat lagen de juwelen op straat uitgespreid. Daardoor bleef de buit beperkt. De politie kon één van de daders diezelfde nacht nog inrekenen. Hij werd gevat in het struikgewas én legde in eerste instantie onzinnige verklaringen af. Uiteindelijk leidde hij de speurders wel tot bij de twee andere inbrekers. De rechtbank tilde vooral zwaar aan de houding van laatstgenoemden. “Ze verzonnen verhaaltjes over de locatie van de juwelen”, zei rechter Caroline Blomme. “Eén van hen gaf zelfs valse codes mee aan de politie toen die zijn laptop en gsm in beslag namen.”

Via de eerste beklaagde (die ter plaatse werd gevat, red) en de broer van een andere zijn 25 juwelen terug bij hun eigenaar. “Een peulschil van wat ze hebben gestolen”, dixit Blomme. “Toen we tijdens de behandeling van de zaak vroegen waar de resterende juwelen zijn, begonnen ze met elkaar te discussiëren in het Pools. Hun houding getuigt van een driest gebrek aan schuldbesef.”

De eerste beklaagde had (als enige van de drie) nog een blanco strafblad. De rechter legde hem een celstraf van 2 jaar en een geldboete van 4.000 euro op. Aangezien hij de speurders leidde tot bij de twee anderen, kreeg hij vrijdag de gunst van probatie-uitstel voor zijn celstraf. Zolang hij zich aan bepaalde voorwaarden houdt, vliegt hij dus niet achter tralies. Zijn twee kompanen kregen wel een effectieve celstraf van 30 maanden. Ook zij moeten nu elk een boete van 4.000 euro betalen. De derde beklaagde moet daarbovenop nog eens 1.058 euro teruggeven: dat geldt verdiende hij namelijk met de verkoop van een deel van de juwelen.