Celstraf gevraagd voor man die partner sloeg op straat: “Ze lokte het uit” Wouter Spillebeen

16 oktober 2019

17u17 2 Eeklo Een man uit Eeklo riskeert een celstraf van twaalf maanden nadat hij zijn partner een harde klap toediende op straat. De vrouw liep een ernstig oogletsel op, maar volgens de verdediging is er sprake van provocatie.

Een namiddag op café mondde uit in een zware ruzie. Het koppel was een jaar samen en ging een namiddag naar het vaste stamcafé. Daar ontstond een hevige woordenwisseling. De vrouw zou de man ervan beschuldigd hebben dat hij er een andere relatie op nahield. De gemoederen liepen zo hoog op dat de cafébazin tussenbeide kwam en hen vroeg om te vertrekken, maar ze bleven nog even koppig zitten. Nadien gingen ze toch samen naar buiten, maar de ruzie was nog niet voorbij.

Buiten deelde de man een harde klap uit aan zijn partner. De vrouw viel bloedend op de grond. “Omstaanders zouden geloofd hebben dat ze dood was, zo ernstig was ze verwond”, volgens de rechter. Maar volgens de verdediging had de vrouw de slag uitgelokt. “Zij riep hem toe dat hij haar maar moest slaan. Hij heeft de verkeerde beslissing genomen”, klinkt het. Omstaanders belden uiteindelijk de hulpdiensten. “Dat hij zelf niet meteen belde, komt omdat hij roerloos was van de paniek.”

De man drinkt naar eigen zeggen dagelijks na het werk een halve bak bier, maar ontkent dat hij een drankprobleem heeft. “Dat maakt het moeilijk om een behandeling te volgen”, aldus het Openbaar Ministerie dat een gevangenisstraf van twaalf maanden en een boete van 800 euro vraagt. Op 20 november kent de man zijn straf.