CD&V en N-VA Eeklo dienen klacht in bij gouverneur: “Meer respect voor oppositie aub!” Joeri Seymortier

28 september 2020

09u08 1 Eeklo De oppositiepartijen CD&V en N-VA uit Eeklo hebben samen klacht ingediend bij de gouverneur, omdat ze in de gemeenteraad meer respect willen voor de oppositie.

Fractieleiders Filip Smet (CD&V) en Hilde Lampaert (N-VA) zeggen na de gemeenteraad van vorige week woedend en verontwaardigd te zijn. “Ongelofelijk hoe dit stadsbestuur met het hoogste orgaan van de stad omgaat”, zeggen Hilde Lampaert en Filip Smet in een gezamenlijke mededeling. “Wanneer wij vragen stellen, wordt afwijkend geantwoord. Ondertussen vertegenwoordigt het stadsbestuur minder dan de helft van de kiezers van Eeklo. Je zou dus juist kunnen verwachten dat men zich zeer bescheiden opstelt, en zoekt naar samenwerking over de partijgrenzen heen om zo goede beslissingen voor de stad en de Eeklonaars te kunnen nemen. Inzetten op participatie en samenwerking was ook de belofte bij de start van deze nieuwe bestuursploeg van SMS, Groen en Open Vld. Maar niets is minder waar. De leden van het college stellen zich zeer arrogant op. Wanneer wij vragen stellen over dossiers, krijgen we verwijten in plaats van antwoorden. Dit moet teruggefloten worden. We leven nog altijd in een democratie en niet in een dictatuur. De beide fracties hebben ondertussen ook officieel klacht ingediend bij de gouverneur van Oost-Vlaanderen”, klinkt het nog.