CC De Herbakker viert 25ste verjaardag met openluchtspektakel ‘Nen Ommegank’ Joeri Seymortier

24 mei 2019

11u01 4 Eeklo Cultuurcentrum De Herbakker in Eeklo bestaat 25 jaar en viert dat op zaterdag 25 en zondag 26 mei met een openluchtvoorstelling.

Er wordt gekozen voor een feestelijke afsluiter van het feestseizoen, gecreëerd voor en door de bezoeker van het cultuurcentrum. Het Gentse theatergezelschap Nevski Prospekt heeft met de bezoekers van het CC en met de creatieve inwoners uit het Meetjesland een openluchtvoorstelling gemaakt. “De deelnemers maakten zelf het verhaal van de laatste voorstellingen van het seizoen, begeleid door een theatercollectief dat al eerder zulke projecten op poten heeft gezet”, zegt schepen Isaura Calsyn (Groen). “In ‘Nen Ommegank’ brengen de mensen herkenbare verhalen over Eeklo en over de wereld, over vroeger en nu. Het resultaat is een mix van dans, muziek en taal, gebracht op het mooie Herbakkersplein. Na deze seizoensafsluiter klinkt het cultuurcentrum samen met het publiek op de afgelopen 25 jaren en op de toekomst.”

De voorstellingen vinden zaterdag en zondag plaats om 19.30 uur. Kaarten: 13 euro. Info: www.ccdeherbakker.be.