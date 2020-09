CC De Herbakker start voorverkoop op dinsdag 8 september Joeri Seymortier

06 september 2020

21u40 0 Eeklo Cultuurcentrum De Herbakker uit Eeklo start op dinsdag 8 september met de voorverkoop van de tickets voor de coronaproof voorstellingen van het najaar.

Voorlopig worden enkel de tickets voor het najaar verkocht, en nog niet die voor het voorjaar 2021. Dinsdag 8 september om 19 uur start de online voorverkoop via tickets.eeklo.be. Vanaf woensdag 9 september om 10 uur kan je na afspraak ook tickets kopen aan de balie.

Het programma is enkel online raadpleegbaar op www.ccdeherbakker.be. Je kan daar de digitale brochure raadplegen. “Bij deze ticketverkoop worden er geen getrouwheidskortingen toegekend”, zegt schepen Isaura Calsyn (Groen). “Korting voor wie jonger is dan 26 jaar, en de korting voor houders van UiTPAS met kansentarief wordt wel behouden. Je kan enkel een ongenummerd ticket aankopen. Drie dagen voor de voorstelling ontvang je dan een mail met de definitieve tickets met stoel- en rijnummer. Koop bij voorkeur je tickets gebundeld per bubbel, maximum vijf tickets per reservatie. Draag altijd je mondmasker bij het rondlopen in De Herbakker, en tijdens de voorstelling. Enkele dagen voor de voorstelling ontvang je een mail met de laatste info en richtlijnen omtrent de veiligheidsmaatregelen.”