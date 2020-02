CC De Herbakker krijgt extra programmatie: van Bart Kaëll en Luc Appermont tot Koninklijke Balletschool Joeri Seymortier

06 februari 2020

07u38 3 Eeklo Er komt in de lente een extra programmatie in Cultuurcentrum De Herbakker in Eeklo. Dat is mogelijk omdat de verbouwing uitgesteld is.

Het stadsbestuur van Eeklo besliste in november vorig jaar om het toenmalige verbouwingsproject aan De Herbakker stop te zetten, en een nieuw dossier op te starten. Daardoor komt de infrastructuur van het Cultuurcentrum in de lentemaanden toch ter beschikking kwam voor programmatie. Het team van De Herbakker probeerde een aanvullend programma samen te stellen voor de maanden april en mei.

“We verwelkomen graag de bekende coryfeeën Bart Kaëll en Luc Appermont”, zegt schepen Isaura Calsyn (Groen). “Zij brengen een liedjesprogramma aangevuld met mooie en grappige anekdotes. Daarnaast zetten we overtuigend in op jong talent. Het beloftevolle Theatercollectief Raf staat in Eeklo met ‘Goodbye Lenin, niet de film’. We zijn ook trots op het dansgezelschap van de Koninklijke Balletschool Antwerpen. Twintig klassiek geschoolde dansers tussen 17 en 21 jaar zullen het werk van vier vermaarde choreografen brengen.

Ten slotte willen we een bijzondere voorstelling in de kijker zetten. Op 20 mei strandt Cinema Malfait op het Herbakkersplein. In deze nostalgische en mobiele cinema zal de film ‘Wees blij dat het regent’ van de gelauwerde regisseur Gust Van den Berghe te zien zijn.”

Het volledige aanvullende programma is vanaf donderdag 6 februari ter beschikking op www.ccdeherbakker.be. Vanaf dan kan je ook tickets bestellen.