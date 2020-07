CC De Herbakker brengt zomerfilms in openlucht op Herbakkersplein Joeri Seymortier

08u53 0 Eeklo De deuren van het Cultuurcentrum De Herbakker in Eeklo zijn nog dicht, maar deze zomer worden wel zomerfilms vertoond in openlucht.

Het Herbakkersplein in Eeklo wordt tijdens de zomermaanden omgetoverd tot een gezellige openluchtcinema waar je kan genieten van recente films, voor jong en oud. Op woensdag 15 juli speelt om 14 uur de jeugdfilm ‘De Beroemde Bereninvasie van Sicilië’. Om 20 uur weerklinken de hits van Elton John in ‘Rocketman’.

Op woensdag 19 augustus is er om 14 uur de film ‘Mijn bijzonder rare week met Tess’ en om 20 uur de film ‘Yesterday’, waarin de grootste hits van de Beatles weerklinken. “Deze filmvertoningen verlopen volledig coronaproof”, zegt schepen Isaura Calsyn (Groen). “Zo is de capaciteit beperkt tot 200 plaatsen en wordt het publiek in bubbels opgedeeld. Er wordt ook gevraagd om een eigen zitje mee te brengen.”

Tickets voor de namiddagfilm kosten 3 euro, en voor de avondfilm 5 euro. Bij regenweer worden de tickets terugbetaald.

Tickets en info: www.ccdeherbakker.be.