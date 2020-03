Carwash Pitstop langs N9 Eeklo: nieuwe uitbater en grondig verbouwd Joeri Seymortier

09 maart 2020

18u39 0 Eeklo De carwash Pitstop langs de N9 in Eeklo is grondig vernieuwd. Basil Gryp is de nieuwe uitbater.

Na 20 jaar uitbating door Frank De Cock is Basil Gryp nu de nieuwe uitbater van Pitstop. Hij is de zoon van Guy en Dominique Gryp, oprichters en eigenaars van Carwash Pitstop. “Betalen gebeurt nu aan betaalkiosken, waardoor de wachttijden gevoelig kleiner worden”, zegt Basil Gryp. “De vroegere klantenkaart is nu vervangen door een automatische scanning van de nummerplaat. Er is ook heel wat vernieuwd: de ketting die de wagens voortduwt is vernieuwd, er is een nieuwe hogedruk-robot, er is een extra boog voor glans en bescherming en we hebben een extra droger. We hebben ook een nieuwe stofzuighal met vijftien plaatsen. Daar kan je de wagen gratis zelf stofzuigen na een wasbeurt. We willen vanaf nu het verschil maken door een snelle doorstroming, grondig wasresultaat en competitieve prijzen. Zes dagen op zeven, doorlopend van 8.30 tot 18 uur.”

Nieuw is ook dat je een abonnement kan nemen voor onbeperkt auto wassen. Dat kan al vanaf 495 euro per jaar. Het abonnement is gekoppeld aan één nummerplaat. Info: www.pitstopcarwash.be.